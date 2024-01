La CGIL FP di Salerno: un’assemblea Sindacale Pubblica per discutere del futuro del PO di Eboli

Una assemblea sindacale aperta a tutto il personale di comparto e alla dirigenza medica. Una riunione aperta per discutere le sorti del nosocomio ebolitano, convintamente voluta da Antonio Capezzuto, segretario generale CGIL FP Salerno e da Massimiliano Voza, coordinatore CGIL FP Medici ASL Salerno. L’appuntamento fortemente voluto dalla Cgil FP di Salerno si terrà nella Sala riunioni del PO di Eboli al 3° piano dell’edificio amministrativo, mercoledì 24 gennaio alle ore 12:00 alle ore 14:00.

Le dichiarazioni

Aperta a iscritti e non iscritti, ai partecipanti sarà rilasciato attestato di partecipazione per giustifica orario per chi è in turno «poiché i lavoratori hanno diritto a partecipare alle assemblee sindacali retribuite, in orario di lavoro». «Una occasione da non perdere, quindi, per parlare del futuro, ma pure della difficile attualità, tra manutenzione a farsi e carenze croniche che, peraltro, stanno determinando pure un imbuto nel Pronto Soccorso orami in tilt e che, negli ultimi giorni, è preso di mira sia dalla recrudescenza del COVID sia dalle infezioni stagionali, oltre che da atti di violenza di cittadini che pretendono dagli operatori sanitari risposte veloci ed esaustive che, purtroppo, per via della condizione di carenza di personale e posti letto, non si possono garantire», scrivono dalla Cgil FP.

Ecco perchè partecipare

«Inoltre chiederemo a direttori, responsabili e coordinatori dei vari reparti di ragguagliarci compiutamente delle criticità delle varie UO, in maniera di farne un dossier scritto dal basso da portare all’attenzione della direzione strategica dell’ASL.

Insomma una occasione ghiotta di confronto che gli operatori sanitari del PO di Eboli non devono perdere, non fosse altro che sarà l’occasione giusta per la base di indirizzare pure il sindacato nella direzione più giusta».