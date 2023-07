Italia del Meridione si rafforza: nominato Commissario Cittadino di Vibonati

Continua la crescita di Italia del Meridione, anche nella Provincia di Salerno, confermandosi così sempre di più come forza nel panorama politico della regione Campania. Il Segretario Provinciale IdM Salerno, Vincenzo Folgieri, ha provveduto, nei giorni scorsi, a nominare, di concerto con il fondatore Orlandino Greco, il Commissario Cittadino IdM di Vibonati. La scelta per il comune cilentano, è caduta su Vincenzo De Filippo, Consigliere Comunale, laureato in scienze politiche, consulente assicurativo presso Generali Italia spa.

Il neo-commissario per il Comune di Vibonati ha dichiarato: “le motivazioni che mi hanno spinto a scegliere Italia del Meridione sono molteplici, è un movimento politico che ha come obiettivo principale quello di proporsi ai cittadini attraverso battaglie fondamentali per il nostro territorio, dalla sanità alle infrastrutture passando per le problematiche dello spopolamento e della cattiva gestione delle tante risorse naturali. Italia del Meridione nasce con lo scopo di dare risposte concrete su temi di fondamentale importanza per le future generazioni, esserne parte integrante è un dovere prima di tutto morale”.

La mission

Il neo-commissario di Italia del Meridione per il Comune di Vibonati avrà pieno mandato per costituire la struttura organizzativa territoriale tramite il tesseramento, al fine di creare il circolo cittadino, cosi come previsto dallo Statuto.