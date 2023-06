Italia del Meridione Campania: «deploriamo sospensione delle attività del Reparto di Chirurgia di Polla per mancanza di medici»

L’ospedale di Polla, punto di riferimento per la comunità del Vallo di Diano per i servizi sanitari di alta qualità, si trova oggi di fronte a una grave situazione che minaccia il benessere e la salute dei cittadini. L’attività del reparto di chirurgia, che ha svolto un ruolo cruciale nel garantire cure mediche specializzate a coloro che ne hanno bisogno, è stata sospesa a causa di una cronica mancanza di medici.

La Decisione che Ha Scosso la Comunità Locale

Questa decisione ha suscitato grande preoccupazione e indignazione ed è attenzionata anche da Italia del Meridione Campania «poiché l’accesso alle cure chirurgiche è un diritto fondamentale che non può essere negato. La sospensione dell’attività del reparto di chirurgia mette a rischio la vita dei pazienti e rallenta il processo di guarigione per coloro che necessitano di interventi urgenti o programmati», fanno sapere.

Una Crisi Nazionale nel Reclutamento Medico

L’ospedale di Polla, come molte altre strutture sanitarie in tutta la Regione, sta affrontando una grave crisi nel reclutamento e nel mantenimento di personale medico qualificato. La carenza di medici, evidenziano dal partito, è un problema che richiede un’azione immediata da parte delle autorità competenti, al fine di garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini.

L’Appello per un Intervento Tempestivo

Italia del Meridione Campania chiede alle autorità sanitarie e ai responsabili politici di «intervenire tempestivamente per risolvere questa situazione critica. È fondamentale aumentare gli sforzi per reclutare nuovi medici e offrire incentivi adeguati per incoraggiarli a lavorare nelle aree rurali, dove spesso la carenza di personale è più acuta».

Soluzioni Alternative per Ripristinare i Servizi Chirurgici

Inoltre, Italia del Meridione Campania invita l’ASL Salerno a «esplorare soluzioni alternative temporanee ed emergenziali, come la collaborazione con altre strutture sanitarie o l’assunzione di personale medico interinale, al fine di ripristinare i servizi chirurgici il prima possibile.»

La Priorità: la Salute dei Cittadini

«La salute dei nostri cittadini non può essere messa in secondo piano». Italia del Meridione Campania chiede un’azione decisa per risolvere questa situazione e garantire che l’ospedale di Polla continui a fornire le cure mediche necessarie a tutti i pazienti.

La situazione della Cardiologia

Intanto buone notizie arrivano per la Cardiologia. A breve arriveranno otto specialisti dagli ospedali di Nocera e Eboli. Lavoreranno per 12 ore al giorno.