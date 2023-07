Ecco i “Dog-box” ad Ogliastro Cilento

Come disse Gandhi “la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali”. Al fine di venire incontro alle esigenze dei cittadini possessori di cani, negli ultimi anni si è cercato di intraprendere alcune azioni concrete sul territorio come, ad esempio, la realizzazione di aree per la sgambatura. Così Il comune cilentano, proprio in questi giorni, ha installato dei cestini per deiezioni canili accompagnati da dispensatori per sacchetti per la raccolta di escrementi degli animali preferibilmente da collocare vicino i cestini portarifiuti.

Ogliastro Cilento, esempio di civiltà e rispetto del decoro urbano

“Questo è solo il primo passo verso l’installazione di dispositivi in altri punti del paese” fanno sapere dalla casa comunale. Sono stati posizionati 2 dog-box, precisamente in Piazza Europa ad Ogliastro e in Piazza San Giovanni ad Eredita. Si tratta di installazioni che svolgono una doppia funzione: sia distributore di sacchetti, che box per il conferimento delle deiezioni canine.

Rispetto dei luoghi pubblici

La raccolta delle deiezioni dei propri animali è doverosa sia per ragioni di decoro che di igiene e serve anche a far superare ogni forma di intolleranza verso la presenza degli amici a quattro zampe.

Molte persone sembrano infatti trascurare ciò che norme, regolamenti, ordinanze ma soprattutto la buona educazione impongono. A farne le spese sono ovviamente tutti quei cittadini che fruiscono dei luoghi pubblici che trovano strada sporca e marciapiedi che diventano una sorta di “percorso ad ostacoli”. Questa di Ogliastro è una buona pratica che, senza dubbio, rappresenta la sensibilità dell’amministrazione comunale verso gli amici a quattro zampe ed i loro padroni.

Si confida nel senso civico di tutti per un utilizzo appropriato nel rispetto del decoro urbano.