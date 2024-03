Grande partecipazione per il progetto “A scuola di cuore” nelle scuole del Cilento

Continuano i corsi di rianimazione cardiopolmonare presso le scuole del territorio. Dopo Ogliastro Cilento e Agropoli l’associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli in sinergia con la Croce Rossa, Comitato di Capaccio Paestum e l’accademia del Soccorso ha fatto tappa presso l’istituto comprensivo statale di Capaccio Paestum’. 500 gli studenti coinvolti nel progetto.

Le attività

La formazione BLS-D ha lo scopo di trasmettere ai giovani un metodo per riconoscere e gestire il soccorso in caso di arresto cardiaco e per supportare le funzioni vitali (respiro e circolo) anche attraverso l’uso del Defibrillatore Semiautomatico (DAE) fino al momento dell’arrivo del Servizio avanzato.

La mattinata formativa nelle scuole ha previsto: l’esercitazione pratica di BLSD, rianimazione cardiopolmonare e utilizzo del DAE (nell’adulto, cenni di rianimazione cardiopolmonare con DAE in età pediatrica), disostruzione vie aeree e Posizione Laterale di Sicurezza.

I corsi vengono realizzati secondo le attuali linee guida internazionali in tema di Rianimazione Cardiopolmonare e defibrillazione precoce, con istruttori certificati.

L’organizzazione

I corsi sono stati organizzati dall’associazione Nazionale Carabinieri di Agropoli, presieduta da Antonio Chiarelli, in sinergia con la Croce Rossa Italiana, Comitato di Capaccio Paestum, presieduta da Luigi Scala.

A coordinare il progetto il direttore Scientifico dott.ssa Rosa Lampasona, gli istruttori Rosario Castiello, Antonio Crescente, Marco Palimento, Miriam Farro, Anna Di Napoli.