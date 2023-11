InfoCilento in Croazia con l’IIS “Ancel Keys” di Castelnuovo Cilento per celebrare la pasta

InfoCilento oltre confine! A Varazdin, in Croazia, per il Congresso Internazionale che celebra la Pasta. Quest’anno, in occasione della 14esima edizione, partner ufficiale l’Italia. La rassegna gastronomica unisce culture e tradizioni culinarie diverse, ma con un unico obiettivo, esaltare i gusti e portare le eccellenze italiane nel mondo. A rappresentare l’Italia nel panorama internazionale, l’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento. In particolare, 3 professori e 3 studenti, sono stati ospiti della manifestazione organizzata in collaborazione con con l’ambasciata italiana a Zagabria.

Le eccellenze cilentane in Croazia

La giornata ha visto trionfare i prodotti tipici del Cilento: formaggi, cacio ricotta, salumi, alici di menaica, olio extravergine d’oliva, vini, il fagiolo di Controne e piatti tipici.

Lo staff dell’istituto, in ogni occasione, riesce sempre a gestire con competenza e professionalità, grandi eventi che chiamano a raccolta autorità locali, ed esperti di ristorazione per importanti scambi interculturali.

L’istituto alberghiero Ancel Keys protagonista

Gli studenti, guidati dai professori Michele Giaquinto, Pasquale Ridolfi e Raffaele Massanova, hanno presentato cinque primi piatti cilentani che hanno riscosso grande successo tra i partecipanti alla manifestazione. Non è la prima volta che l’istituto cilentano vola all’estero per promuovere e valorizzare le eccellenze del Cilento, con piatti ricchi di gusto e storia. I primi piatti presentati alla manifestazione, sono tipici della tradizione culinaria cilentana che si tramanda da generazioni.

Ecco i piatti presentati alla manifestazione

Lagane e ceci

Rigatoni con salsiccia e funghi

Pennette al pomodoro e cacio ricotta grattugiata

Pasta e fagioli

Spaghetti aglio e olio

Un viaggio attraverso i sapori e le tradizioni

Questo alimento così amato in tutto il mondo, non è solo un piatto, ma uno stile di vita, un modo per condividere, per creare un momento di convivialità e per unire culture ed etnie differenti.

L’evento ha offerto un viaggio culinario attraverso le tipicità di diverse nazioni, mettendo in risalto le materie prime e le tecniche di preparazione che compongono piatti capaci di coniugare gusto e storia. Non solo l’Italia e il Cilento, ma numerose altre nazioni hanno portato in tavola le proprie specialità, condividendo il meglio delle loro tradizioni gastronomiche. Tante le personalità presenti all’evento, tra cui l’ambasciatore italiano a Zagabria, Pierfrancesco Sacco, che ha sottolineato l’importanza di promuovere la cucina italiana e del Cilento, soprattutto, nel contesto internazionale.