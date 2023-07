Gli studenti dell’Ancel Keys creano il piatto “Tipico” di Pisciotta: una creazione culinaria unica, ecco gli ingredienti

Potrebbe sembrare uno sketch comico tratto da “Che tempo che fa” con Frassica e Fazio: “Mi dici il nome di un piatto tipico di Pisciotta?” “Tipico.” “Sì, un piatto rappresentativo dei prodotti della località.” “Tipico!” “Sì, ripeto, che sia caratteristico, proprio di Pisciotta!” “E’ tipico… il nome del piatto è Tipico!” Ma questa volta bisogna riconoscere una buona dose di fantasia ai ragazzi dell’Istituto Alberghiero Ancel Keys di Castelnuovo Cilento, che sotto la guida del professore Giuseppe Montuori, con maestria, hanno creato il piatto “Tipico” combinando i prodotti più rappresentativi del borgo cilentano di Pisciotta!

Ecco il piatto “Tipico”

Il piatto consiste in olive nere, alici di menaica, capperi, buccia di limone, olio extravergine di oliva, prezzemolo, basilico, formaggio, cacio e ricotta, che vengono utilizzati per condire le foglie d’ulivo (pasta fresca).

L’appuntamento

Singolare anche il luogo e l’occasione scelta per far conoscere questo piatto “Tipico” ai paesani e ai turisti: durante la manifestazione “Tradizioni e sapori” organizzata dal Comitato Festa S. Aniello, che si terrà il 13 e 14 luglio, sabato 15 le scale del Tuvolo, un antico quartiere popolare, diventeranno il palcoscenico per questo piatto. Va detto che il piatto è stato già presentato lo scorso febbraio a Casa Sanremo durante il Festival, ottenendo un grande successo tra i vip dello spettacolo, oltre che alla Fiera Expogast in Lussemburgo. Tuttavia, il piatto non aveva ancora ricevuto il “battesimo del nome”, che avverrà giustamente nella sua città di origine.

L’appuntamento è per sabato alle 20:30 a Pisciotta, dove lo chef Giuseppe Montuori invita i paesani, gli ospiti e i colleghi ristoratori a partecipare alla festa del piatto “Tipico” di Pisciotta. Si auspica che la ricetta, resa disponibile a tutti, venga adottata dai rinomati ristoranti di questa località cilentana, confermandola una volta di più come un luogo “diverso” e unico nel suo genere.