L’Istituto Ancel Keys diventa promotore delle ricchezze del territorio e ambasciatore della buona cucina

Gli studenti e i docenti dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ancel Keys di Castelnuovo Cilento sono stati impegnati presso sedi di consolati ed ambasciate italiane all’estero per gestire eventi in occasione della festa del 2 giugno.

La cena di gala in Svizzera

In particolare, 33 studenti e 6 docenti sono stati ospiti dell’Ambasciata di Berna, in Svizzera, per una cena di gala realizzata nel giardino dell’Ambasciata. È stata preparata una per circa 600 ospiti.

Il menu, concordato in precedenza, ha visto trionfare i prodotti tipici del Cilento, il territorio che la scuola rappresenta e promuove in ogni occasione: formaggi tipici, salumi, alici di menaica, olio, vini, legumi e piatti tipici.

Il grande successo della cena di gala è stata la giusta ricompensa dell’impegno dei docenti e degli studenti.

Altre cene realizzate in Albania e in Germania

Una seconda delegazione è stata impegnata presso il consolato di Valona in Albania. Anche in questo caso lo staff dell’istituto ha saputo gestire con grande competenza e professionalità una cena realizzata all’interno di un fitto programma di scambi tra i due Paesi.

Infine ieri, l’ultima delegazione dell’istituto ha preparato una cena nel giardino della sede del Consolato italiano a Brema in Germania.

Ancora una volta, elogi, apprezzamenti e riconoscimento di un servizio realizzato con classe, professionalità e gioia, come è stato sottolineato dagli ospiti presenti.

Studente ospite al Senato per rappresentare la Campania in un concorso nazionale

Lo studente, Marco Bartolini, ha inoltre, rappresentato la Campania in un concorso nazionale, ed è stato ospite al Senato dove è stato premiato, per l’impegno e i successi.