Infarto fatale: 63enne trovato morto nella sua casa di Ceraso

Un uomo di 63 anni è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione di Ceraso. A fare la triste scoperta alcuni familiari. L’uomo viveva da solo. L’ultima volta era stato visto nel tardo pomeriggio di lunedì.

Le cause del decesso

Non appena è scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e il medico legale per chiarire le cause del decesso dell’uomo. Dopo l’esame esterno, la salma è stata subito liberata. Non ci sono dubbi sulle cause del decesso: il 63enne, ex tappezziere, è morto per cause naturali, probabilmente un infarto che è risultato fatale.

La morte improvvisa dell’uomo ha lasciato sgomenti parenti, amici e vicini di casa. Domani si terranno i funerali.