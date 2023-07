Inedita intesa tra le associazioni di Magliano per l’estate 2023

Le associazioni di promozione di territorio di Magliano Vetere e Magliano Nuovo hanno stipulato un’inedita intesa per gli eventi dell’estate 2023. Grazie al nuovo accordo viene proposto un programma foltissimo e variegato. Le associazioni convolte sono: Pro Loco Magliano, l’Associazione Culturale Otium e l’Associazione Circolo Oratorio Manlium, insieme al Comitato Feste Magliano Nuovo. Di cardinale importanza l’intermediazione del sindaco, Adriano Piano, che è riuscito a unire associazioni che avevano cercato di conservare a ogni costo la propria autonomia, talvolta operando in modo concorrenziale.

Unire le forze per il bene del territorio

Nei piccoli borghi occorrono le energie di tutti, è necessario che si remi tutti dalla stessa parte. Le associazioni maglianesi hanno compreso la necessità di remare tutti dalla stessa parte. Senza tutta via perdere la propria unicità e gli obiettivi dettati dallo statuto di ogni associazione. “Da parte di tutti i membri delle associazioni c’è volontà di cooperare e di aiutarsi reciprocamente, pur conservando le proprie specificità e unicità. Questa sarà sicuramente la chiave del successo del nostro programma di manifestazioni“, hanno reso noto i presidenti delle associazioni coinvolte.

Il programma per l’estate 2023

Il folto programma è già stato inauguratgo con le proiezioni cinematografiche in P.zza Belvedere, nell’ambito della rassegna “Cinema al Belvedere”. Si continua con il lancio della seconda edizione del contest Fotografico “Scatta Magliano” ideato dalla Pro Loco Magliano. Poi l’enogastronomia con l’avvio della diciottesima edizione di “Festa Farina Forca – Sagra del Cavatiello Maglianese” (31 luglio/6 agosto) dell’Associazione Manlium. Le manifestazioni continuano nel mese di agosto con serate di musica e giochi per tutte le età della quarta edizione di “Magliano Senza Frontiere” ideata dalle associazioni Otium e Pro Loco e i festeggiamenti in onore della patrona Santa Irene V.M. Per il ferragosto 2023 l’invito della presso l’incantevole cornice del “Puzzo Re Rafaeli”, un angolo di paradiso delle Gole del Calore. Si chiosa con l’ormai tradizionale “Festa dell’Emigrante” svolta in partenariato tra tutte le associazioni e il comitato Feste, quest’anno con la partecipazione straordinaria di Beppe Tenti direttamente da Overland!