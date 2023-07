La piazza di Magliano Vetere libera dalla sosta delle auto per l’estate. Nell’area previsto anche il mercato settimanale

Permettere ai cittadini di trattenersi nella piazza senza l’ingombro delle auto in sosta, garantire un’area di svago e di gioco più grande ai bambini in modo che possano godersi, in sicurezza, le giornate d’estate, questo lo scopo dell’amministrazione comunale di Magliano Vetere, guidata dal sindaco Adriano Piano, che ha fortemente voluto l’emissione dell’ordinanza che proibisce la sosta nella zona dal primo luglio al trenta settembre.

Ecco le novità

Il divieto, che si riferisce all’area di piazza Margherita nella frazione di Magliano Nuovo, resterà in vigore ventiquattro ore su ventiquattro e i trasgressori saranno puniti con delle sanzioni.

Al via anche il mercato settimanale

L’amministrazione comunale, inoltre, nei giorni scorsi ha deliberato l’avvio, in forma sperimentale, sempre in piazza Margherita, del mercato settimanale per tutti i mercoledì di agosto: “è un modo per promuovere lo sviluppo economico della collettività e per garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.

Nella frazione di Magliano Nuovo non vi sono attività commerciali e soprattutto in estate, con l’arrivo di turisti e il rientro dei cittadini maglianesi emigrati, si avverte questo disagio, il mercato comporterebbe, dunque, un adeguato servizio commerciale al flusso turistico e creerebbe momenti di aggregazione tra i cittadini” hanno fatto sapere dalla casa comunale.