Incidente sulla Cilentana: tamponamento per evitare di investire un cane

Questa mattina, intorno alle 9.00, si è verificato un incidente stradale sulla “Cilentana” all’altezza di Futani. Due automobili si sono tamponate tra di loro, dopo che una di queste, condotta da una signora, ha frenato per evitare di investire un cane che in quel momento stava attraversando la strada molto traffica, soprattutto nel periodo estivo.

Il cucciolo, in buone condizioni, è l’ennesimo che purtroppo vaga sulla strada statale, dove peraltro si sono verificati anche dei casi di abbandono di cani. Quest’ultimi spaventati ed affamati vagano senza meta su una strada molto pericolosa, mettendo a rischio la loro incolumità ma anche quella degli automobilisti e di chi transita.

L’intervento dei soccorritori

Sul posto prontamente sono intervenuti i tecnici dell’Anas che hanno provveduto a recuperare il cagnolino e a mettere in sicurezza l’area dove è avvenuto il sinistro che, fortunatamente, non ha avuto alcuna ripercussione nemmeno per gli occupanti delle due vetture coinvolte.

Insieme ai tecnici Anas sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania che hanno recuperato il cagnolino ed hanno provveduto a trasferirlo in un centro dedicato per animali abbandonati.