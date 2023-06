Incidente sulla Bussentina: giovane risultato positivo all’alcoltest

Un incidente si è verificato questa notte sulla Bussentina. Il sinistro si è verificato a ridosso dello svincolo di Sanza. Protagonista un giovane del posto.

Da chiarire ancora la dinamica del sinistro che però non avrebbe coinvolto altri veicoli.

La dinamica dell’incidente

Il giovane era alla guida della sua Fiat 500 quando avrebbe perso il controllo dell’auto ribaltandosi.

Immediato l’intervento dei Carabinieri della compagnia di Sapri, guidati dal capitano Francesco Fedocci. Presenti anche i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito per poi trasportarlo presso l’ospedale Luigi Curto di Polla. Per fortuna le sue condizioni non sono gravi.

I risultati dell’alcoltest

Il giovane è stato sottoposto ad alcoltest che ha dato esito positivo.