Incidente stradale a Capaccio Scalo: scontro tra due auto, nessun ferito

Incidente stradale questa sera in Via Italia a Capaccio Scalo.

Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 18.45 nei pressi della Cartoleria Des Line.

Sono due le auto coinvolte, una Renault Megane e una Mazda, entrambe guidate da donne.

La dinamica

Stando alle prime ricostruzioni ci sarebbe stato un frontale, per cause ancora da accertare, tra la Renault e l’altra autovettura.

Tanto spavento per le conducenti, ma fortunatamente nessun ferito.

Hanno registrato qualche danno invece le due automobili.

I soccorsi

Sono intervenuti prontamente sul posto i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia Municipale guidati dal capitano Sofia Strafella.

I vigili hanno provveduto al traffico, in tilt per diversi minuti visto soprattutto l’orario di rientro da lavoro per molte persone.