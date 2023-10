Incidente a Casal Velino: 3 i veicoli coinvolti nel sinistro

Un incidente stradale si è verificato, questo pomeriggio, a Casal Velino. Il sinistro ha coinvolto tre veicoli sulla strada che collega Casal Velino e Velina di Castelnuovo. Coinvolto un 48enne della zona alla guida di una Fiat 500. Dalle prime ricostruzioni, pare che, una Citroën Picasso stesse entrando nel parcheggio situato presso il campo sportivo Ardisani, in prossimità del bivio, mentre la Fiat 500 sopraggiungeva. Una terza auto, una Fiat Punto, si trovava ferma al segnale di stop ed è stata coinvolta, anche se in maniera molto lieve, nell’incidente.

La dinamica del sinistro

Sembrerebbe che la Fiat 500, nell’attesa di scansare la Ford Focus, abbia colpito di striscio la Fiat Punto, causando il ribaltamento di quest’ultima. Fortunatamente, il conducente della Fiat 500 è uscito illeso dall’incidente, mentre la signora a bordo della Citroën Picasso, in compagnia della figlioletta, ha subito solo lievi contusioni. La stessa, è stata assicurata con un collare ortopedico e trasportata presso l’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania con un’ambulanza medicalizzata per ulteriori accertamenti.

Gli agenti delle forze dell’ordine, in particolare i Carabinieri, sono al momento al lavoro per stabilire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente. Indagini sono in corso per accertare le eventuali responsabilità e per chiarire gli aspetti tecnici che hanno portato a questa serie di collisioni.