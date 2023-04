Incendio a San Giovanni a Piro: 3 ettari di macchia mediterranea distrutti. I dettagli

Nonostante ci troviamo ancora in una fase preliminare della stagione estiva, il Basso Cilento è già stato colpito dai primi incendi.

L’accaduto

Infatti, nella tarda mattinata odierna, si sono verificati diversi focolai in località Pietra Tagliata, a San Giovanni a Piro capoluogo, causando la distruzione di tre ettari di macchia mediterranea. Questo è un grave danno per l’ambiente circostante, che ha subito le conseguenze di questi incendi.

I soccorsi

Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, coordinati dal Caposquadra Umberto Esposito, e dei Carabinieri forestali del posto, la situazione non è degenerata ulteriormente. Le fiamme hanno lambito la carreggiata della strada presente nella zona, ma non hanno causato alcun problema agli automobilisti. La situazione è rientrata solo dopo alcune ore di lavoro da parte delle forze dell’ordine.

Le raccomandazioni

L’azione congiunta dei Vigili del Fuoco e dei Carabinieri forestali ha permesso di evitare il peggio e di limitare i danni causati dagli incendi. Tuttavia, è importante sottolineare l’importanza della prevenzione degli incendi, soprattutto in questa stagione, in cui le alte temperature e la siccità aumentano il rischio di incendi. È fondamentale seguire le norme di prevenzione e di sicurezza per evitare che il patrimonio ambientale e naturalistico del nostro territorio venga danneggiato irreparabilmente.