Importante progetto di fognatura e depurazione a Pollica: entro il 31 dicembre il completamento

Entro la fine dell’anno in corso, l’intero Comune di Pollica sarà completamente coperto dal nuovo impianto di fognatura e depurazione. L’annuncio è stato fatto dal Sindaco Stefano Pisani, il quale ha sottolineato l’importanza di questo intervento per migliorare la qualità ambientale del centro cilentano.

I lavori

I lavori, avviati a metà novembre, ammontano a circa 600mila euro, rappresentando uno dei cantieri più rilevanti intrapresi dall’ente comunale negli ultimi anni. Pisani ha spiegato che questa è la prima volta che Pollica sarà dotata di un impianto di depurazione, colmando così una lacuna che interessava l’abitato principale rimasto finora sprovvisto di questo servizio. Il nuovo impianto consentirà inoltre di collegarsi a una struttura già presente nel Comune.

“Da quando Pollica è nata non ha mai avuto questo pezzo di depurazione che permetterà all’abitato di Pollica capoluogo, l’ultimo rimasto sprovvisto di depurazione, di collegarsi all’impianto presente nel nostro Comune – ha dichiarato il Sindaco Stefano Pisani – Oggi finalmente abbiamo messo in campo le misure giuste affinché tutto questo si possa realizzare. Non c’eravamo riusciti prima perché il declivio della costa era particolarmente rilevante e non avevamo mai trovato le risorse a disposizioni utili per realizzare quest’opera. Oggi invece abbiamo rinunciato a qualche piazza in più da ristrutturare ma in compenso abbiamo deciso di investire su quelle infrastrutture vere e sulle quali bisogna necessariamente puntare“.

Le altre opere

Il progetto non si limita all’impianto di fognatura e depurazione. Parallelamente, è in corso un intervento per la filtrazione a raggi ultravioletti delle acque depurate, consentendo il loro riutilizzo sia a scopo agricolo che per le infrastrutture comunali, tra cui il porto. Questa ulteriore fase sarà completata entro il prossimo mese di gennaio.