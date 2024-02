Il TAR Campania respinge il ricorso del Comune di Roscigno sulle quote rosa in giunta

Il TAR della Campania ha respinto il ricorso presentato dal Comune di Roscigno, guidato dal Sindaco Pino Palmieri, contro la Comunità Montana Alburni in merito alla mancata elezione di una consigliera in giunta per il rispetto delle quote rosa.

La decisione del Tar

Palmieri, coordinatore di Forza Italia, pretendeva l’applicazione della legge sulla parità di genere

Il TAR ha però respinto la domanda cautelare presentata dal Comune, ritenendola non fondata. Secondo l’ordinanza del Tribunale, la consigliera di cui l’Ente lamentava la mancata elezione in giunta era stata indicata come rappresentante di Roscigno solo il giorno precedente alla seduta del Consiglio generale, senza aver partecipato alla elaborazione del documento programmatico su cui si basava l’elezione della giunta.

Respinta la domanda cautelare, Comune condannato alle spese

Il TAR ha quindi respinto la domanda cautelare e condannato il Comune di Roscigno al pagamento delle spese.

La sentenza del TAR rappresenta una vittoria per la Comunità Montana Alburni e conferma la correttezza del procedimento di elezione della giunta.