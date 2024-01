Il Micronido di Altavilla Silentina accoglierà anche i bambini da 0 a 12 mesi

Sono aperte le iscrizioni al Micronido di Altavilla Silentina. La sede dell’asilo, che ospiterà i bambini dai 0 ai 12 mesi, si trova in via del Dopolavoro, in località Cerrelli. Il servizio di micronido era già attivo nel comune, ma ora, grazie all’attivazione di una nuova sezione, vi troveranno accoglienza anche i più piccoli.

Il commento

“Grazie alle risorse del Fondo di Solidarietà Comunale abbiamo potuto ampliare l’offerta educativa per le famiglie. Il micronido, che già ospitava i bambini dai 12 ai 36 mesi, potrà ospitare ora anche nove lattanti” hanno specificiato dalla casa comunale guidata dal sindaco Francesco Cembalo.

Il servizio del micronido di Altavilla Silentina accoglierà, dunque, un totale di ventinove bambini.

La gestione del servizio è affidata al Consorzio La Rada, che già opera nella struttura.

I moduli per le domande di iscrizioni ed il bando con tutte le indicazioni sono reperibili presso gli uffici comunali oppure sul sito istituzionale www.comune.altavillasilentina.sa.it. .