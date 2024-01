Il liceo Piranesi di Capaccio-Paestum apre le porte al ‘Perché Day’: ecco di cosa si tratta

Il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, per molti conosciuta come la terza media è un anno particolare per molti ragazzi, che la frequentano.

Il Perché day: ecco le domande che si pongono gli alunni dopo la 3^ media

La maggior parte di loro, emozionati, chiedendosi come capire qual è l’indirizzo giusto da scegliere, si pongono anche domande tipo: ”Che cosa farò l’anno prossimo?”. O per chi ha già scelto, “Chi saranno i miei compagni?”, “Chi saranno i miei professori?”, “Mi piacerà? Chissà che cosa ci faranno studiare?” e così via.

A tal proposito il Liceo “Piranesi” di Capaccio-Paestum, apre, con piacere, ancora una volta, le sue porte a tutti i futuri alunni, che hanno fatto la scelta per il Liceo, per rispondere a tutte le domande, ma soprattutto per dissipare la maggior parte dei dubbi.

Appuntamento sabato 13 gennaio

Il Liceo, diretto dalla Dott.ssa L. Nicoletti, ha organizzato per Sabato, 13 Gennaio, alle16:30, in via S. Pertini, Capaccio, il PERCHÉ DAY, in cui i Docenti saranno a disposizione e lieti di accogliere Genitori ed Alunni per rispondere alle fatidiche domande: ”Perché scegliere il Liceo?”, o meglio: “Perché scegliere il Liceo Piranesi?”.

Gli indirizzi del liceo Piranesi

È giusto ricordare che l’Istituto con i suoi indirizzi: Liceo Scientifico, Liceo Scienze Applicate, Liceo Linguistico e Liceo Scienze Umane è stato sempre da parte degli alunni, cercando di stimolarli al massimo, dando il massimo della professionalità.

I riconoscimenti

Basta ricordare che nel solo mese di Dicembre il Liceo Piranesi ha avuto ben due riconoscimenti autorevoli:

1) “Associazione Fare Ambiente – movimento ecologista europeo” ha premiato le classi 2a H, 2a L, 2a F corso Scienze Umane, che hanno partecipato alla realizzazione del cortometraggio Toxic Shadow sulle problematiche relative al traffico di rifiutitossici.

2) 1° premio come miglior performance complessiva al TOLC-I per la parte MATEMATICA nel 2023 con valor medio 11,0.