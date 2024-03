Il Cilento: verso la candidatura a “Zona Blu della Longevità”?

Il Cilento è da tempo conosciuto per la sua alta concentrazione di centenari. La loro longevità ha attirato l'attenzione degli scienziati, che stanno cercando di capire se il Cilento possa essere considerato una “Zona Blu della Longevità”.

Le Zone Blu sono cinque aree del pianeta dove la vita media è significativamente più alta rispetto al resto del mondo. In queste zone, gli abitanti non solo vivono più a lungo, ma godono anche di una salute migliore e di un minor rischio di malattie legate all'invecchiamento.

Fattori che favoriscono la longevità

Diversi fattori concorrono alla longevità degli abitanti del Cilento. Tra questi:

Dieta mediterranea: La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e olio d'oliva, è un elemento chiave della salute e del benessere.

La dieta mediterranea, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e olio d'oliva, è un elemento chiave della salute e del benessere. Attività fisica: Gli abitanti del Cilento conducono una vita attiva, spesso svolgendo lavori manuali in agricoltura o pesca.

Gli abitanti del Cilento conducono una vita attiva, spesso svolgendo lavori manuali in agricoltura o pesca. Sostegno sociale: La famiglia e la comunità sono molto importanti nel Cilento, e questo fornisce un forte senso di appartenenza e di supporto sociale.

La famiglia e la comunità sono molto importanti nel Cilento, e questo fornisce un forte senso di appartenenza e di supporto sociale. Clima mediterraneo: Il clima mite del Cilento favorisce una vita all'aperto e una maggiore attività fisica.

Verso la candidatura a “Zona Blu”?

Uno studio recente, pubblicato sulla rivista Nutrients, ha analizzato le caratteristiche del Cilento confrontandole con quelle delle cinque Zone Blu conosciute. I risultati suggeriscono che il Cilento ha molte caratteristiche in comune con queste zone, come Okinawa in Giappone o la Barbagia in Sardegna.

I dati ambientali, ad esempio, suggeriscono che altitudini collinari tra 355-600 metri sopra il livello del mare e un clima mite con una temperatura annua media di 20 °C possono contribuire alla longevità.

Nonostante origini storiche e culturali diverse, nonché composizioni di specie differenti, le diete principalmente a base vegetale del Cilento privilegiano il consumo di frutta, verdura, legumi e cereali con basso contenuto di cibi e grassi processati, basati sulla dieta mediterranea e i profili di cottura degli alimenti sono risultati in linea con altre LBZ.

Implicazioni per la salute globale

Le ricerche sul Cilento e sulle Zone Blu possono fornire importanti informazioni per migliorare la salute e la longevità della popolazione globale. Capire i fattori che favoriscono la longevità in queste zone può aiutarci a sviluppare strategie per prevenire le malattie croniche e migliorare la qualità della vita in tutto il mondo.