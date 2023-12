Il Cilento si conferma terra di centenari: Camerota in festa per i 103 anni di Rosa Papa

Il Cilento si conferma terra di centenari. Il Comune di Camerota in festa per i 103 anni di Nonna Rosa Papa. Una vita di lavoro, sacrifici, ma anche grandi soddisfazioni per nonna Rosa, sarta del paese. Ha cucito svariati capi e tantissimi abiti da sposa. Ha lavorato e nel contempo accudito e fatto crescere una famiglia bellissima. La nonnina è amata e benvoluta dalla comunità di Camerota.

Il ricordo dei 100 anni di Nonna Rosa

In occasione dei suoi 100 anni, anche il sindaco Mario Scarpitta, volle portarle gli auguri dell’intera amministrazione e della comunità, per celebrare l’importante traguardo raggiunto. Nonna Rosa Papa vive a Marina di Camerota, accudita con affetto e amore dai suoi familiari.

I centenari del Cilento

Aumenta sempre di più il numero di centenari e ultracentenari del Cilento, tanto che a loro gli esperti hanno dedicato anche delle ricerche. L’obiettivo? Provare a trovare l’elisir di lunga vita, il segreto delle popolazioni locali.