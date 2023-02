Il Cilento ricorda Luca Attanasio: una pietra d’inciampo per l’ambasciatore morto in Congo

Un lungo applauso ha accompagnato ieri la svelatura della pietra d’inciampo, posizionata in piazza San Marco a Licusati, nel ricordo dell’ambasciatore Luca Attanasio. A due anni dal vile attentato nella Repubblica Democratica del Congo, nel corso del quale Attanasio perse la vita, l’associazione culturale Elaya ha deciso di dedicare all’ambasciatore, destinatario qualche mese prima dell’attentato anche del Premio Internazionale Nassiryia per la Pace, una pietra d’inciampo affinché tutti possano ricordare la sua persona.

La cerimonia

Subito dopo la svelatura, all’interno della chiesa di San Marco Evangelista don Antonio Toriello ha celebrato una santa messa in memoria dell’ambasciatore che proprio nella stessa chiesa due anni prima ricevette il Premio Nassiriya. Una commemorazione molto sentita e profonda nel ricordo di un uomo, l’ambasciatore Attanasio, definito dal Sindaco del Comune di Camerota Mario Salvatore Scarpitta “un eroe il cui ricordo non morirà mai. Un esempio da seguire e da ricordare – afferma il primo cittadino – anche grazie alla pietra d’inciampo posizionata nella piazza di San Marco Evangelista”.

Un esempio dunque per tutti i giovani dell’istituto scolastico di Camerota presenti all’importante incontro. Una giornata nel ricordo dell’ambasciatore Attanasio organizzata dall’associazione Elaya nella persona del presidente Vincenzo Rubano che rivolge le sue parole soprattutto ai giovani studenti presenti in chiesa.

Il ricordo

“Quando passiamo dinanzi la pietra d’inciampo dobbiamo ricordarci di una persona che non c’è più e che ha dato la vita per costruire la Pace – dichiara Rubano – Dobbiamo farlo maggiormente ora che si parla molto di guerra. Ci sono persone che costruiscono la pace mettendo a rischio la propria vita senza l’uso delle armi. Luca Attanasio era uno di questi. E lo faceva in silenzio lontano dai riflettori. Per costruite la pace non c’è bisigno delle telecamere ma di impegno e anche di un pizzico di coraggio”.

Presenti all’incontro anche la Dirigente scolastica Rosanna Casalino e il consigliere provinciale Carmelo Stanziola che ha ricordata la splendida persona che era Luca Attanasio.

La giornata si è conclusa con una lettera scritta dagli studenti dell’istituto di Camerota e dedicata all’ambasciatore Luca Attanasio, un esempio per le future generazioni.