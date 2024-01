Il “cilentano” Gigi D’Agostino superospite di Sanremo

Una sorpresa dopo una lunga assenza forzata, causata da una malattia che aveva costretto Gigi d’Agostino ad alontanarsi dalla sua amata consolle. Il rinomato dj torinese, ma originario del Cilento, è stato annunciato oggi, martedì 2 gennaio, da Amadeus durante il TG1 delle 13.30 come uno dei superospiti del Festival di Sanremo 2024. L’evento si svolgerà dal 6 al 10 febbraio presso il Teatro Ariston di Sanremo.

Un importante ritorno

“Nei miei festival ci sono tre palchi, tutti importanti: l’Ariston dove si svolge la gara e due esterni per coinvolgere tutta la città”, ha detto Amadeus, svelando che Gigi d’Ag si esibirà durante la quarta serata, venerdì 9 febbraio, sul palco galleggiante della kermesse canora, la nave da Crociera Costa Smeralda.

Il ritorno di Gigi D’Agostino è avvenuto recentemente, l’8 dicembre, quando il celebre dj è riapparso sui social per rassicurare i suoi numerosi fan riguardo alle sue condizioni di salute. Rispondendo a commenti preoccupati, ha scritto a Dj Ralf: “Va molto meglio, grazie”. Questa dichiarazione ha portato sollievo a coloro che avevano seguito con preoccupazione il drammatico post del 2021, in cui comunicava di lottare contro una grave malattia.

Gigi d’Agostino, oggetto di vari flash-mob negli ultimi anni e sempre grato per l’affetto e la vicinanza ricevuti, avrà l’opportunità di tornare a fare ciò che ama di più: suonare e far ballare. Questa volta lo farà in diretta televisiva, coinvolgendo milioni di telespettatori e dimostrando che la sua passione e la sua musica continueranno a risuonare, più forti che mai.

Il legame con il Cilento

Il capitano, al secolo Luigino Celestino D’Agostino, ha origini cilentane. Nato a Torino nel 1967, infatti, i suoi genitori sono originari di Prignano Cilento.

“Musicalmente è partito tutto da Torino… la mia personale rivoluzione sonora ha preso forma a Torino………. invece se parliamo di radici… la mia Terra è per metà Torino e per metà Prignano Cilento e Agropoli“, disse sui social qualche tempo fa rispondendo ai suoi fans.

Autore di musica dance ha riscosso gran parte del suo successo tra gli anni novanta e la prima decade degli anni 2000, ma anche negli anni recenti ha riscosso successo con le sue produzioni. Ad oggi conta ben 69 album all’attivo di cui 63 in studio e i suoi fans sperano che la sua produzione continui e soprattutto che possano tornare a vedere Gigi D’Agostino in piena forma dal vivo.