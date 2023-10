Il Buccino espugna il Guariglia: Agropoli sconfitta di misura

L’Agropoli perde 1 a 0 al Guariglia contro il Buccino. Non basta il cuore alla formazione di mister Ambrosino che subisce lo svantaggio e non riesce più a riacciuffare il match.

Il primo tempo

Primo tempo senza grossi sussulti, con i delfini che riescono a controllare bene il gioco e gli ospiti che contengono e ripartono. Tuttavia i portieri restano per gran parte della prima frazione inoperosi.

Al 7’ prima occasione per l’Agropoli che si proietta in avanti dalla corsia di sinistra, la palla viene scodellata in area ma nessuno trova la deviazione vincente.

La risposta degli ospiti arriva al 15’ quando Bottiglieri dà la sfera in profondità chiamando Romano all’uscita per evitare la rete.

Un minuto dopo buon corner battuto Rimoli, ma Onesto di testa non riesce a dare la giusta forza al pallone.

Al 18’ l’Agropoli passa anche in vantaggio ma la rete di Romanelli viene annullata per off side.

I delfini ci provano ancora con Onesto al 21’, mentre è Trimarco a rispondere un giro di lancette dopo da pochi passi per il Buccino: la palla lentamente finisce fuori.

Dopo una fase di stallo nel finale le occasioni più interessanti del primo tempo: al 42’ bel colpo di reni di Pellecchia che devia in corner una bella punizione di Rimoli. Al 44’, invece, il Buccino recrimina per un rigore non concesso ad Acka non concesso dopo un attimo di esitazione dal signor Verde di Frattamaggiore.

La ripresa

La seconda fase di gioco si apre sulla falsariga della prima. Dopo due minuti è già Onesto a tentare la conclusione che chiama Pellecchia alla deviazione. Al 7’ la replica del Buccino con una conclusione di Grande che finisce di poco al lato.

La fase di equilibrio si interrompe al 16’ quando il Buccino passa in vantaggio con Trimarco che raccoglie un cross sul secondo palo e supera Romano.

Dopo lo svantaggio l’Agropoli tenta di reagire ma senza esito. L’occasione più ghiotta al 33’ quando Bisceglie salva sulla linea un colpo di testa di Romanelli. In pieno recupero Calvanese finisce a terra in area ma per il direttore di gara non fischia.

Il risultato, quindi, non cambierà più. Il Buccino espugna di misura il Guariglia.