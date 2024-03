Giungano, al via lavori sulle strade con i fondi del Ministero

Sono iniziati questa mattina i lavori di messa in sicurezza di via Serri a Giungano. L'intervento, finanziato dal Ministero dell'Interno, rientra in un più ampio piano di miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale del territorio comunale.

Lavori programmati e finanziati

I lavori, programmati dall'Amministrazione Comunale, prevedono il rifacimento del manto stradale, la sistemazione dei marciapiedi e l'installazione di nuova segnaletica. L'intervento, ha ottenuto un contributo di €100.000 dal Viminale.

Altri progetti per la viabilità

Oltre ai lavori di via Serri, l'Amministrazione Comunale ha candidato a finanziamento altri progetti per la viabilità. “Con questi interventi – hanno dichiarato da palazzo di città – intendiamo migliorare la sicurezza stradale e la viabilità del nostro territorio. Un impegno concreto per rendere Giungano un Comune più sicuro e vivibile”.

In corso il rifacimento della segnaletica

Oltre ai lavori di messa in sicurezza di via Serri, sono in corso i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale su tutto il territorio comunale. L'intervento è finanziato con fondi comunali.