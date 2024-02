“Giù la maschera”: ultimi preparativi per il 9° Carnevale di Battipaglia. A Eboli, invece, annullata la 1^ tappa della sfilata a Santa Cecilia

E’ tutto pronto per la nona edizione del carnevale battipagliese e “Giù la Maschera” organizzato dall’associazione “Ave”, presieduta da Gianluca Falcone, con il patrocinio del Comune di Battipaglia, ha un programma coinvolgente.

Divertimento per grandi e piccini

Due giorni di divertimenti per grandi e piccoli: domenica 11 febbraio e martedì 13 febbraio (sfilata bambini) con maschere, coriandoli e carri allegorici. Non mancheranno artisti di strada come trampolieri e giocolieri che, insieme a zucchero filato e giochi per i più piccoli, renderanno indimenticabile questo Carnevale.

Il programma

Domenica 11 febbraio la sfilata dei carri allegorici si snoderà tra le principali arterie cittadine dalle ore 9.00 alle ore 13.00; mascotte per bambini in piazza mattina e pomeriggio; artisti di strada; struttura mobile scenografica per fotografie; musica per bambini dalle ore 14.30. Grande attesa per la esibizione di “Don Annibale – Storia della Maschera” la farsa carnevalesca che è figlia della tradizione ebolitana e che ha una storia antica.

Martedì 13 febbraio, ultimo giorno di carnevale: Concorso “Mascherina più bella” in piazza Amendola dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e premiazione artisti di strada; evento musicale per bambini mattina e pomeriggio; mascotte per bambini in piazza mattina e pomeriggio; struttura mobile per fotografie.

I carri allegorici si radunano nei pressi della rotatoria di via Belvedere, la sfilata attraverserà via Roma e via Mazzini per convogliare infine in Piazza Amendola.

A Eboli

Subisce una frenata, invece, il carnevale di Eboli che domenica 11 febbraio avrebbe dovuto tenersi con la sfilata di carri allegorici e gruppi in maschera in località Santa Cecilia. La comunità locale, in segno di lutto e di rispetto per la prematura scomparsa di una giovane donna, moglie e mamma, residente della zona, ha inteso sospendere ogni tipo di iniziativa ludica e folcloristica e ogni forma di intrattenimento.