Giovedì la presentazione della Polisportiva Basket Agropoli

La Polisportiva Basket Agropoli pronta ad inaugurare la nuova stagione sportiva.

La cerimonia di presentazione sia della prima squadra che delle giovanili in collaborazione con l’Olimpia Basket Agropoli, si terrà giovedì 12 Ottobre presso l’Aula Consiliare A. Di Filippo alle ore 19:00.

Nuovo campionato alle porte

Grande curiosità tra la popolazione agropolese per scoprire i nuovi volti che giocheranno il campionato di Serie D, alla ricerca della promozione nella categoria superiore.

La novità per eccellenza sarà la guida tecnica dei delfini, infatti dopo la scorsa stagione in cui il coach era stato Alberto Di Concilio, quest’anno la squadra è stata affidata alle sapienti mani di Antonio Barbuto, coach esperto che ha allenato anche in categorie superiori.

Tante le novità anche nella rosa che andrà a disputare questa stagione sportiva, ma sicuramente ne sapremo di più dopo la presentazione del giorno 12.