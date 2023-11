Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: il tempio di Nettuno si illumina di rosso

Il Tempio di Nettuno a Paestum si illumina di rosso in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’iniziativa, prevista per questa sera a partire dalle ore 18, è stata promossa dal Lions Club Paestum su concessione del Parco Archeologico di Paestum.

L’iniziativa

In occasione dell’evento interverranno numerose autorità lionistiche e anche il Comune di Capaccio Paestum, con l’assessore alle politiche sociali, Maria Rosaria Picariello, sarà al fianco dei Lions pestani contro la violenza di genere.

La presidente del Lions Club Paestum, Rita Bellelli, commenta: “L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che non possiamo essere spettatori passivi. Questa sera il monumento più rappresentativo del nostro territorio, il Tempio di Nettuno, oggi Patrimonio Mondiale dell’Unesco, si tinge di rosso per dire NO alla violenza sulle donne e per accendere una luce di speranza su questo inquietante fenomeno. I fatti di cronica ci dicono che la violenza sulle donne è un tema complesso che va analizzato a fondo, non può essere riconducibile a interpretazioni sbrigative e sommarie. E’ indispensabile che tutte le istituzioni facciano rete per elaborare strategie comuni atte a debellare questa vera piaga sociale”.