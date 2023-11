Gdf Salerno: nasconde pistola con matricola abrasa, arrestato 54enne cilentano

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla tutela della sicurezza economico- finanziaria e alla prevenzione e alla repressione dei traffici illeciti, hanno tratto in arresto un cilentano trovato in possesso di un’arma da fuoco. Sono stati i Finanzieri della Tenenza di Sapri che, durante l’esecuzione di un servizio su strada nel Comune di Celle di Bulgheria, hanno sottoposto a controllo una persona alla guida di uno scooter, rinvenendo, ben occultata nel vano sottosella del mezzo, una pistola pronta all’uso, con cartuccia camerata (cioè, con il colpo in canna) e con la matricola abrasa.

L’operazione

Le successive attività di perquisizione condotte presso l’abitazione dell’uomo ed il terreno nella propria disponibilità, hanno permesso di rinvenire ulteriori n. 7 pugnali, di varie dimensioni, tutti illegalmente detenuti. Alla luce di questi elementi, il soggetto, pluripregiudicato e destinatario, tra l’altro, di un avviso orale da parte del Questore di Salerno per episodi di stalking, è stato tratto in arresto per detenzione e porto di arma clandestina.

Obbligo di dimora

Il provvedimento restrittivo della libertà personale è stato convalidato dal Tribunale di Vallo della Lucania, dove si è svolto il giudizio per direttissima, conclusosi con l’applicazione, nei confronti del cinquantaquattrenne, dell’obbligo di dimora. Il servizio svolto testimonia ancora una volta il costante presidio esercitato da questa Procura della Repubblica e dalla Guardia dì Finanza sul territorio a contrasto dei fenomeni di criminalità comune ed organizzata