Guardia di Finanza: non erano abilitati alla professione, sequestrato uno studio dentistico nel salernitano. 4 i soggetti denunciati

Nel rispetto della presunzione di innocenza e fermo restando che eventuali giudizi di responsabilità potranno derivare solo da pronunciamenti irrevocabili, si rende noto che nella giornata di ieri, 17/11/2023, personale della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Salerno ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, nonché ad un decreto di perquisizione e sequestro, emessi da questa Procura, sulla scorta di articolate indagini svolte nei confronti di uno studio dentistico, gestito di fatto da soggetti privi della occorrente abilitazione all’esercizio della professione.

L’operazione

Le investigazioni si sono sviluppate attraverso intense attività di osservazione e controllo, eseguite anche con la captazione di videoregistrazioni derivanti dall’installazione di telecamere all’interno del centro. L’attività compiuta consentiva di acquisire elementi di riscontro all’ipotesi investigativa e documentare che i sedicenti dentisti avessero esercitato abusivamente ed in via abituale l’attività medico-chirurgica, con l’effettuazione di calchi per impronte dentarie, il raccordo di protesi dentali nonché operazioni di devitalizzazione.

Indagini in corso

Le indagini eseguite dai finanzieri della Compagnia di Scafati hanno fornito a questa Procura sufficienti elementi probatori per l’emissione di un sequestro preventivo d’urgenza dello studio dentistico, nonché di sequestro probatorio di tutti i dispositivi informatici ivi detenuti e della documentazione contabile ed extracontabile utile al proseguo delle indagini preliminari.

Allo stato attuale, sono stati individuati quattro responsabili, tra cui anche il Medico Responsabile Sanitario, indagati, in concorso tra loro, per il reato di esercizio abusivo della professione odontoiatrica.