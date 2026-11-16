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Futsal: sconfitta la Feldi, pari per lo Sporting

Tra venerdi e sabato Sporting Sala Consilina e Feldi Eboli sono tornate sul parquet nella Serie A di calcio a 5

Christian Vitale
Futsal: sconfitta la Feldi, pari per lo Sporting
2 min di letturaCommenta

Dopo la sosta per le nazionali è tornata sul parquet la Serie A di futsal, con la sua ottava giornata, che non ha visto particolari gioie per le formazioni salernitane.

Pari per lo Sporting

Al venerdì in campo è sceso lo Sporting Sala Consilina che ha impattato per 2-2 in casa con l’Active Netwoork. Al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo è Brunelli a portare avanti i padroni di casa al 12′ prima del pari laziale di Calvanese al 17′. Il match rimane in equilibrio sino alla seconda metà della ripresa quando Ricci porta avanti gli ospiti ma a poco più di un minuto dal gong finale Brunelli trova la doppietta personale chiudendo il match sul 2-2 conclusivo. Lo Sportig resta cosi al quinto posto in classifica salendo a quota 13 punti, cinque in più della Feldi Eboli.

Feldi Eboli sconfitta al sabato

Alle 18:45 del sabato è toccato, nel posticipo, alla Feldi Eboli che ha perso per 5-4 contro la Vinumitaly Petrarca. Trasferta amara quella padovana per le volpi che passano avanti al 4′ con Etzi che trova il raddoppio ospite al 9′. I veneti riaprono al sfida al 12′ con Gallocchio e un minuto dopo Lucacel pareggia i conti per una prima frazione che si chiude sul 2-2. Nella ripresa al 7′ Selucio riporta avanti al Feldi e subito dopo Echevarria porta a due le marcature di vantaggio. Prima del 10′ però Molaro accorcia le distanze con Gallocchio che rimette in pari nuovamente il match. A 2′ dal termine, però, Feverati consegna l’intera posta in palio alla squadra di casa.

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