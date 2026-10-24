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Futsal: cade lo Sporting, pari per la Feldi

Nella serata di ieri si è aperta la sesta giornata della Serie A di futsal

Di:
Christian Vitale
Futsal: cade lo Sporting, pari per la Feldi

Si è aperta nella serata di ieri la sesta giornata della Serie A di futsal, con cinque gare già giocate e che vedrà scendere sul parquet altre due partite nel pomeriggio.

Pari interno per la Feldi Eboli

Pareggio interno per 4-4 per la Feldi Eboli che riceveva la Roma. A stappare la gara è l’ex Calderolli al 3′ mentre il pari arriva due minuti dopo con Echavarria. La Feldi passa avanti al 9′ con Marrazzo ma non passa nemmeno un giro di lancette prima del pari di Fortino. Al 17′ la squadra di casa si porta nuovamente in vantaggio con Braga da Silva ma il quintetto capitolino ribalta il match all’ultimo minuto del primo tempo con Fortino e Da Melo Silva, che a pochi secondi dalla sirena sigla il 3-4 ospite. Nella ripresa c’è però il tempo per il definitivo 4-4 firmato da Bertoline al 29′.

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Sconfitto lo Sporting Sala Consilina

Sconfitta esterna per lo Sporting Sala Consilina che cade in casa del Napoli. Al Palavesuvio, infatti, termina 4-0 per i partenopei. Il vantaggio degli azzurri arriva con Guitta al 6′ mentre a raddoppiare i conti è Turmena al 13′, che porta la gara negli spogliatoi sul 2-0. Nella seconda frazione, iniziata con l’inferiorità dello Sporting per il rosso al salese Deivao, Guilhermão cala il tris al 24′ con Turmena che sigila il definitivo 4-0 a pochi secondi dal gong finale della gara. La Serie A di futsal tornerà nel prossimo week-end con la settima giornata di campionato.

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