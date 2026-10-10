Futsal: grappoli di gol nelle gare di Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Quinto turno della Serie A di futsal al maschile in archivio. Al venerdi, infatti, dodici delle quattordici squadre di massima serie sono tornate nuovamente sul parquet.

Futsal: vittoria per lo Sporting Sala Consilina

Quarto successo in cinque gare per lo Sporting Sala Consilina: i salesi piegano per 7-3 la Global Work Capurso. Al ·Centro Sportivo Meridionale di San Rufo la gara si sblocca in favore dei gialloverdi dopo meno di 3′ con Brunelli e poco dopo Walex trova il raddoppio. La reazione ospite però non si fa attendere con Fatiguso, Taborda e Lachaga che tra il 6′ e il 10′ ribaltano completamente la gara in favore degli ospiti. Prima di tornare negli spogliatoi lo Sporting ripassa avanti con Biscossi al 16′ e Walex un minuto dopo a portare la gara negli spogliatoi sul 4-3. Nella ripresa, al 6′, Brunelli porta a +2 i salesi mentre nel finale di gara Walex, per lui tripletta, e Devao chiudono la sfida sul definitivo 7-3.

Pari per la Feldi

Pari pirotecnico in trasferta, invece, per la Feldi Eboli: termina, infatti, 6-6 la sfida sul parquet della Sandro Abate. Sono gli irpini a passare avanti al 5′ complice una sfortunata autorete ospite ma Selucio un giro di lancette dopo trova il pari con Gastaldo ed Echevarria a firmare il sorpasso Feldi tra il 13′ e il 15′. In avvio di ripresa Di Benedetto accorcia le distanze ma Etzi al 6′ ripristina il doppio vantaggio per le ‘volpi’. Al 9′ la Sandro Abate segna ancora con Fanfulla prima delle reti di Echevarria e Bertoline che tra il 10′ e il 12′ portano la gara sul momentaneo 3-6 per la Feldi. A cavallo del quarto d’ora, però, Cutrignelli segna due volte riaccendendo il finale di gara con Difonzo che al 17′ sigla il definitivo 6-6.