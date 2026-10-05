Futsal: vittoria per la Feldi Eboli, cade lo Sporting

Si è conclusa la quarta giornata di regular season della Serie A di futsal maschile che ha visto al venerdì cinque delle sette gare in programma.
Futsal: bene la Feldi
Successo interno per la Feldi Eboli che regola per 7-4 gli irpini della Sandro Abate nel derby campano. La gara si mette subito in discesa con la rete di Block dopo meno di 20 secondi con Lavrendi che al 2′ trova il raddoppio. Il tris della Feldi giunge, invece, al 9′ con Felipinho ma Marcelinho al 14′ e 16′ accorcia le distanze per gli ospiti con la sfida che si riapre con un 3-2 che dura pochissimo vista la seconda reti di Lavrendi che porta negli spogliatoi sul 4-2 il match. La Sandro Abate si riporta a -1 con Everton al 3′ ma Gastaldo al 6′, Echavarria al 12′ e Pietrangelo un giro di lancette dopo chiudono la contesa vanificando il gol al 16′ di Everton.
Sconfitta per lo Sporting
La Feldi sale a 6 punti in classifica mentre resta a 9 lo Sporting Sala Consilina che perde, per la prima volta in campionato, per 5-1 contro la L84. I campioni d’Italia, dopo l’equilibrio iniziale, passano in vantaggio al 12′ con Fortini mentre Gilvan al quarto d’ora firma il raddoppio. Lo Sporting torna in corsa con Igor al 17′ ma meno di un minuto dopo Josiko sigla la rete del 4-1. Nella ripresa la rete di De Oliveria al 4′ fissa il risultato sul definitivo 4-1.