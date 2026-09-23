Futsal: derby allo Sporting Sala Consilina, battuta la Feldi Eboli

Lo Sporting Sala Consilina fa suo il derby battendo per 1-5 la Feldi Eboli nel turno infrasettimanale della Serie A di futsal. Si è scesi sul parquet, infatti, per il secondo turno di campionato, che ha viste protagoniste le quattrodici squadre della massima serie. La sfida tra Feldi e Sporting, per esigenze legate alla disponibilità degli impianti, si è giocata al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, nel segno dell’inversione di campo.

La gara

Dopo poco più di 3′ sono i salesi a passare in vantaggio con Foti, che sblocca l’equilibrio iniziale della gara che nonostante occasioni da ambo i lati mantiene il risultato di 1-0 sino al rientro negli spogliatoi. Ad inizio ripresa, però, lo Sporting Sala Consilina mette la freccia segnando due volte a stretto giro. Al primo minuto Bueno trova in raddoppio e al 2′ Carlos firma il tris gialloverde. Al 4′ Walex trova anche il poker con lo stesso calcettista a segno anche a metà frazione per il 5-0. Il parziale si ammorbidisce al 18′ quando Siddi accorcia le distanze, quando ormai è troppo tardi, siglando il definitivo 1-5. Prima della sirena un rosso per parte con Siddi e Foti allontanati dal campo di gioco dalla direzione di gara.

Lo Sporting vince tenendo la testa della classifica a punteggio pieno al pari di Benevento, Catania e L84 mentre la Feldi Eboli resta a 3 punti a metà graduatoria. Le due formazioni tornano sul parquet venerdi per la terza giornata: lo Sporting ospiterà la Vinumitaly Petrarca su Sky Sport mentre la Feldi Eboli farà visita alla Came Treviso.