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Futsal: successi all’esordio per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

La Serie A di futsal maschile è ufficialmente partita con la prima giornata giocata tutta al venerdì con sei successi, di cui quattro casalinghi, e un pari per 30 gol complessivi siglati

Di: Christian Vitale
Futsal: successi all’esordio per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

La Serie A di futsal maschile è ufficialmente partita con la prima giornata giocata tutta al venerdì con sei successi, di cui quattro casalinghi, e un pari per 30 gol complessivi siglati.

Bene Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Il primo match  ha visto al Palazzetto dello Sport Claudio Guazzaroni di Orte la Feldi Eboli battere l’Active Network in trasferta. Successo esterno per 0-3 per le volpi che passano in vantaggio al quarto d’ora del primo tempo con Echavarria. Al 2′ della ripresa arriva il raddoppio firmato da Braga Da Silva mentre al 7′ Breno chiude i giochi con il definitivo 3-0 che consegna l’intera posta in palio alla Feldi Eboli.

Al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo sorride nell’intreccio laziale anche lo Sporting Sala Consilina che supera per 3-1 la Fortitudo Pomezia. Sono però gli ospiti ad andare in vantaggio al 5′ con Murilo con il pari dei salesi che arriva tre giri di lancette dopo ad opera di Brunelli. La parità persiste sino ai minuti finali della ripresa quando sempre Brunelli, a 3′ dalla fine, trova la personale doppietta con Foti a 6 secondi dal gong finale a fissare il punteggio sul definitivo 3-1.

Nelle altre sfide vincono Benevento, Catania, L84 e Napoli. La Serie A di futsal tornerà in campo martedì con il turno infrasettimanale della seconda giornata che vedrà il derby del PalaSele tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina.

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