Futsal: tempo di derby tra Sporting e Feldi

Dopo il primo turno di campionato, giocato venerdi scorso, torna di nuovo in campo la Serie A di futsal con il primo turno infrasettimanale della stagione. Sette gare, visibili sul canale YouTube della Divisione calcio a 5, si disputeranno tutte nella serata odierna.

Futsal, Serie A: il quadro del secondo turno

Superato l’ostacolo del debutto è tempo, quindi, di tornare sul parquet per la seconda giornata di regular season. Si parte alle 19:00 con Meta Catania-Active Network e Global Capurso-L84. Alle 20:30, poi, le sfide tra Sandro Abate- Came Treviso, Roma-Giovinazzo, in diretta su Sky Sport, e Pomezia-Napoli.

In contemporanea anche il derby tra Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina, tra gli incontri di cartello di giornata, La sfida per esigenze legate alla disponibilità degli impianti, si giocherà al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, nel segno dell’inversione di campo.

La Feldi Eboli disputerà la gara di andata in trasferta pur risultando squadra di casa mentre nel girone di ritorno sarà invece lo Sporting Sala Consilina a giocare in casa presso l’impianto avversario. Le due squadre arrivano al match dopo i successi del primo turno per la Feldi contro l’Active Network e per lo Sporting contro Pomezia. Si tratta della sesta sfida in Serie A tra le due squadre con uno score in totale equilibrio con 2 vittorie a testa e 2 pareggi. A chiudere il quadro alle 20:45 si giocherà Vinumitaly Petrarca-Benevento.