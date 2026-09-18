Futsal: riparte la Serie A con Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

Nel week-end riparte, dopo la finale scudetto di fine giugno vinta dai piemontesi della L84, la Serie A di futsal maschile: quattordici squadre al via della 43ª edizione del massimo torneo di calcio a 5 italiano con tutte le gare in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5 e su Futsal Tv.

Futsal: tutti sul parquet al venerdi

Sette gare tutte al venerdì con l’anticipo delle ore 18.30 che vedrà sul parquet i laziali dell’ Active Network ospitare la Feldi Eboli. A seguire i pugliesi del Defender Giovinazzo attenderanno, alle 20:00, gli irpini della Sandro Abate.

Le altre cinque gare, invece, sono previste per le ore 20.30. Tra le sfide spicca lo Sky Match che vedrà opposti i campioni d’Italia della L84 Torino e la Roma 1927. L’intreccio sarà affidato ai direttori di gara Nicola Maria Manzione di Salerno, Salvatore Pagano di Catania e Denis Prekaj di Treviglio con crono Chiara Perona di Biella.

Gara tra le mura amiche per lo Sporting Sala Consilina: i salesi se la vedranno contro la Fortitudo Pomezia. Sfide interne anche per Napoli con la Vinumitaly Petrarca e per Benevento che contro il Global Capurso. A chiudere il quandro i veneti della Came Treviso che attenderanno la Meta Catania.