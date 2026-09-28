Futsal: pazza rimonta dello Sporting, primo in classifica. Cade la Feldi Eboli

Si è conclusa la terza giornata di regular season della Serie A di futsal maschile che ha visto cominciare la classifica a spaccarsi. Due squadre ancora sul fondo della graduatoria senza punti e tre in testa a punteggio pieno tra cui lo Sporting Sala Consilina.

Successo per lo Sporting Sala Consilina

I salesi, al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, battono in diretta su Sky Sport il Vinumitaly Petrarca, nel testa-coda di giornata. Finisce 3-2 per i padroni di casa che subiscono, però, il doppio vantaggio ospite targato da Novaes De Souza al 6′ e Barbieri al 12′. La reazione dei gialloverdi arriva nel finale di gara quando il match sembrava ormai compromesso. A meno di due minuti dal gong finale Carlos accorcia le distanze e trenta secondi dopo Bueno pareggia i conti. A 10 secondi dalla sirena il clamoroso 3-2 ancora con Carlos che da pochi passi deposita in rete per il sigillo che manda in estasi il Pala San Rufo.

Sconfitta per la Feldi Eboli

Cade invece la Feldi Eboli sul parquet della Came Treviso. Al Palacicogna di Ponzano Veneto finisce, infatti, 3-0 per i padroni di casa che passano in vantaggio al 7′ con Japa Vieira che al 18′ trova anche il raddoppio che porta la contesa negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa, poi, Gargantini al 16′ chiude i giochi con il definitivo 3-0 per la Came Treviso che lascia la Feldi Eboli ferma a 3 punti in classifica. Venerdì prossimo la possibilità di riscatto è nel derby contro gli irpini della Sandro Abate mentre lo Sporting farà visita alla L84 campione d’Italia.