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Futsal: pazza rimonta dello Sporting, primo in classifica. Cade la Feldi Eboli

Lo Sporting trova il terzo successo di fila in campionato, cade in trasferta la Feldi Eboli

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Christian Vitale
Di:Christian Vitale
Christian Vitale è un giornalista pubblicista che collabora con la Redazione di Infocilento.it dall'aprile del 2016.
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Futsal: pazza rimonta dello Sporting, primo in classifica. Cade la Feldi Eboli

Si è conclusa la terza giornata di regular season della Serie A di futsal maschile che ha visto cominciare la classifica a spaccarsi. Due squadre ancora sul fondo della graduatoria senza punti e tre in testa a punteggio pieno tra cui lo Sporting Sala Consilina.

Successo per lo Sporting Sala Consilina

I salesi, al  Centro Sportivo Meridionale di San Rufo, battono in diretta su Sky Sport il Vinumitaly Petrarca, nel testa-coda di giornata. Finisce 3-2 per i padroni di casa che subiscono, però, il doppio vantaggio ospite targato da Novaes De Souza al 6′ e Barbieri al 12′. La reazione dei gialloverdi arriva nel finale di gara quando il match sembrava ormai compromesso. A meno di due minuti dal gong finale Carlos accorcia le distanze e trenta secondi dopo Bueno pareggia i conti. A 10 secondi dalla sirena il clamoroso 3-2 ancora con Carlos che da pochi passi deposita in rete per il sigillo che manda in estasi il Pala San Rufo.

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Sconfitta per la Feldi Eboli

Cade invece la Feldi Eboli sul parquet della Came Treviso. Al  Palacicogna di Ponzano Veneto finisce, infatti, 3-0 per i padroni di casa che passano in vantaggio al 7′ con Japa Vieira che al 18′ trova anche il raddoppio che porta la contesa negli spogliatoi sul 2-0. Nella ripresa, poi, Gargantini al 16′ chiude i giochi con il definitivo 3-0 per la Came Treviso che lascia la Feldi Eboli ferma a 3 punti in classifica. Venerdì prossimo la possibilità di riscatto è nel derby contro gli irpini della Sandro Abate mentre lo Sporting farà visita alla L84 campione d’Italia.

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