Futsal, Serie A: sconfitta per Feldi Eboli e Sporting Sala Consilina

La Serie A maschile di calcio a 5 è tornata sul parquet per la settima giornata di campionato, giocata quasi completamente al venerdì sera. L’unica gara ancora da disputare, fissata per martedì, è quella dei campioni d’Italia della L84, impegnati in Champions League, che saranno di scena in trasferta contro l’Active Network.

La partita

Al Centro Sportivo Meridionale di San Rufo sconfitta di misura interna per lo Sporting Sala Consilina che cede 1-2 nel derby campano con il Team Wear Benevento. Sono i sanniti a passare in vantaggio nel primo tempo con Sosa Chamorro al 6′ mentre Gui due minuti dopo sigla il raddoppio che dura fino all’intervallo. Nella ripresa lo Sporting riapre la gara con Rosetti a poco più di un minuto dal gong finale ma è troppo tardi. I salesi restano a quota 12 punti al quinto posto in classifica.

Sconfitta per la Feldi Eboli

Sconfitta più larga per la Feldi Eboli al Palacatania contro la Meta Catania. Gli etnei si impongono, infatti, per 5-1 con Podda a sbloccare la gara in avvio con lo stesso calcettista che al 7′ trova il raddoppio. Al quarto d’ora la Feldi riapre la gara con Block ma al 19′ Podda trova la tripletta personale che porta la partita all’intervallo sul 3-1. Nel secondo tempo Ortas al 5′ e Albertico al 17′ chiudono i giochi lasciando la Feldi al nono posto con sette punti in classifica.

Nella altre gare successi per la Sandro Abate, la Came Treviso, la Vinumitaly Petrarca mentre termina in parità Roma-Napoli. La Serie A di futsal, che vede la Meta Catania prima con 4 punti di vantaggio sulle inseguitrici, tornerà sul parquet il prossimo venerdi per la sua ottava giornata.