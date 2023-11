Futani: torni il “Premio maturità – concorso di poesia Cilento in fiore in memoria di Fedele Cuda”

Il Comune di Futani ha pubblicato il bando per il “premio maturità – concorso di poesia Cilento in Fiore in memoria di Fedele Cuda”. Nello specifico si tratta di una borsa di studio in favore dello studente più meritevole residente nel territorio comunale di Futani.

Il premio maturità: i dettagli

Il premio nasce dal desiderio della signora Angela Gasparro e di Mattia e Michele Cuda di ricordare un cittadino di Futani che ha lasciato una viva testimonianza di attaccamento al territorio, in collaborazione con l’amministrazione comunale e l’Istituto Compresivo Statale di Futani.

Lo scopo è di garantire il più ampio godimento del diritto allo studio e per incentivare la prosecuzione degli studi nonché per promuovere la crescita culturale della comunità

Presentazione della domanda

La domanda deve essere inviata all’indirizzo email, appositamente dedicato: premiomaturirafedelecuda@gmail.com.

Le email devono essere inviate entro le ore 14:00 del 15 novembre 2023, compilando il modulo di richiesta di partecipazione.

Assegnazione premio

La premiazione avverrà il giorno 1 dicembre 2023 alle ore 10:00 nell’aula consiliare del comune.

Il premio sarà assegnato al candidato che avrà conseguito nell’anno scolastico 2022-2023 il voto migliore, in caso di ex-aquo il premio verrà ripartito in parti uguali ai candidati che hanno riportato il medesimo voto.