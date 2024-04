Futani: baracche a fuoco nei pressi delle abitazioni, famiglie evacuate

Momenti di paura nella serata di ieri a Futani. Erano le 22 quando un incendio è divampato nei pressi di alcune abitazione. Le fiamme hanno avuto origine in alcune baracche contenenti legname e lamiere metalliche.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Immediato l’intervento sul posto dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Policastro Bussentino e Vallo della Lucania.

I caschi rossi hanno evacuato delle abitazioni presenti nelle vicinanze in attesa che si completassero le operazioni di spegnimento. Necessarie ben 5 autobotti.

Sul posto, per garantire assistenza ad eventuali persone ferite o intossicate anche i sanitari del 118; intervenuti anche i Carabinieri.

Indagini in corso

Sono in corso accertamenti per comprendere le cause che hanno innescato il rogo.