Futani: minaccia i Carabinieri con un coltello, arrestato artigiano

Arrestato dai carabinieri un cittadino cinquantenne di Futani che li avrebbe aggrediti armato di coltello. Il soggetto, artigiano, sarebbe già conosciuto alle forze dell’ordine per diversi precedenti. Ancora non chiare le motivazioni che hanno portato i Carabinieri del posto presso il domicilio del signore, ma ciò a cui hanno assistito alcuni concittadini è apparso ben chiaro: le forze dell’ordine sarebbero state minacciate ed aggredite dall’uomo, armato di un lungo coltello.

L’arresto e le indagini

Immediatamente nella piccola comunità di Futani si è creato scompiglio ed indignazione e anche se l’uomo ed i suoi trascorsi sono conosciuti, episodi di simile aggressività non erano mai accaduti.

Ancora non si conoscono le motivazioni della presenza dei Carabinieri sul posto, questa mattina, forse intervenuti solo per un controllo, ma quel che è certo è che, appena giunti al domicilio del cinquantenne, si sono trovati di fronte un uomo esagitato, pare per niente collaborativo. Anzi, alla vista dell’auto delle forze dell’ordine, ha impugnato un coltello e ha cominciato a minacciare i militari.

Questi, dapprima hanno cercato di tranquillizzare l’uomo per farlo desistere dall’atteggiamento aggressivo e oltraggioso poi, dopo averlo disarmato, hanno proceduto all’arresto. La dinamica di quanto accaduto non è ancora chiara.