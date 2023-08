Furti ad Ascea: ecco 12 telecamere per garantire più sicurezza sul territorio

Dodici telecamere per sorvegliare Ascea. L’iniziativa del comune arriva per garantire più sicurezza sul territorio anche dopo l’episodio avvenuto tra il 14 e il 15 agosto quando ignoti hanno portato via delle biciclette che si trovavano nei pressi del lungomare. Una scoperta fatta dai proprietari che all’indomani, giunti nei pressi della spiaggia, hanno scoperto che tutti i velocipedi erano spariti. I carabinieri hanno avviato le indagini intanto il Comune ha disposto l’implementazione della videosorveglianza.

Dove saranno posizionate

Sarà la ditta Samtel Network ad installare nuove telecamere a tracciamento del pedone intelligente. Due sono già posizionate ed entrate in servizio, entro il fine settimana ne arriveranno altre dieci così distribuite: corso, zona ztl, litorale delle torri, corso elea lungomare e piazza grandi eventi.

L’importanza delle telecamere

Un modo per provare a garantire più sicurezza in un territorio domani gli ultimi tempi si sono registrati diversi furti in particolare nel corso della stagione estiva quando segnala un aumento di presenza sul territorio. Le telecamere possono essere un deterrente oltre ad uno strumento utile alle indagini in caso di furti o comportamenti scorretti.

Le indagini dei carabinieri

Al vaglio anche alcune telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Da comprendere se i ladri abbiano compiuto un furto mirato o se si tratta di una bravata messa in atto da qualcuno dei tanti giovani che nella notte di Ferragosto si è riversato in spiaggia per una serata in compagnia attorno al tradizionale falò.

I precedenti

Episodi del genere non sono nuovi. È dei giorni scorsi la denuncia da parte del titolare di una attività di Agropoli del furto di una bici (in questo caso elettrica), in sosta davanti la sua abitazione. Un colpo non di poco valore soprattutto perché il mezzo era stato acquistato per effettuare le consegne domicilio.