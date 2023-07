Furgone in fiamme sulla SS166 degli Alburni a San Rufo. Le fiamme si estendono alla vegetazione

Paura a San Rufo, dove sulla SS166 degli Alburni ha preso fuoco, per cause in corso di accertamento, il furgone di un venditore ambulante.

Quest’ultimo è uscito illeso, fortunatamente, dal rogo ma il mezzo è stato completamente distrutto. Peraltro, le lingue di fuoco, hanno avvolto anche la vegetazione ai lati della carreggiata salendo per diversi metri.

Provvidenziale l’intervento dei Vigili del Fuoco di Roscigno che hanno provveduto a domare il rogo, mentre gli operai della Comunità Montana hanno contenuto le fiamme che avevano avvolto la vegetazione.

I primi ad arrivare sul posto

Tra i primi ad arrivare sul posto il sindaco di San Rufo, Michele Marmo che ha seguito e monitorato la situazione. Sono in corso gli accertamenti del caso per scoprire la natura dell’incendio.