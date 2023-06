Salvò la vita ad un 12enne da un incendio a Futani: il volontario Adelio Lanzalotti riceve un attestato di lode al merito

Consegnato dal presidente di sezione A.N.C di Montecorvino Rovella ,M.llo capo Gerardo Rossomando un attestato di lode, riconosciuto dalla Presidenza Nazionale, al volontario cre .aus Adelio Lanzalotti.

Il volontario cre.aus Adelio Lanzalotti salvò la vita ad un 12enne

Tornato da una breve vacanza con la sua famiglia a Rofrano, il signor Lanzalotti si trovava nella località Futani quando salvò un dodicenne di nome S.D. da un incendio scoppiato all’interno di un locale adiacente alla sua abitazione nell’estate del 2019.

Non appena si accorse dell’incendio, il signor Lanzalotti immediatamente cercò di contattare il numero di emergenza 115 per richiedere aiuto. Tuttavia, notò la presenza di un bambino intrappolato all’interno dei locali in fiamme.

Senza esitazione, entrò nel locale per mettere in salvo il minore. Dopo aver salvato il bambino, si dedicò allo spegnimento delle fiamme utilizzando alcuni estintori.

La dinamica dell’incendio

La situazione era particolarmente pericolosa, poiché all’interno dei locali c’erano materiali infiammabili e un’auto che rischiava di essere investita dalle fiamme. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo e coraggioso del signor Lanzalotti, l’incendio fu domato prima che potesse causare danni significativi all’abitazione e mettere in pericolo la vita delle persone presenti.

Il suo gesto eroico non è passato inosservato, e il presidente di sezione A.N.C di Montecorvino Rovella, Maresciallo capo Gerardo Rossomando, ha consegnato personalmente un attestato di lode al signor Lanzalotti. Questo riconoscimento è stato anche ufficialmente riconosciuto dalla Presidenza Nazionale.

Durante l’incidente, è intervenuto anche un sottufficiale della locale stazione dei Carabinieri, che ha fornito supporto e assistenza durante le operazioni di soccorso. La prontezza e l’efficienza di tutte le persone coinvolte hanno permesso di gestire l’emergenza in modo rapido ed efficace, evitando conseguenze più gravi.

Il gesto eroico del Lanzalotti rappresenta un esempio di altruismo e coraggio che merita di essere apprezzato e celebrato. La sua tempestiva azione ha salvato una vita e ha evitato danni significativi. L’attestato di lode conferito è un riconoscimento della sua dedizione e del suo impegno per la sicurezza e il benessere della comunità.