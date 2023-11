Forza Italia si raduna a Roccadaspide: confronto su criticità del territorio

L’aula consiliare del Comune di Roccadaspide era gremita per l’incontro politico intitolato “Quando tutto il resto è perso, rimane ancora il futuro”, organizzato dal Coordinamento di Forza Italia “Valle del Calore – Alburni”.

Moderati dal sindaco di Roscigno e coordinatore di Forza Italia “Valle del Calore-Alburni” Pino Palmieri, sono intervenuti il sottosegretario per le infrastrutture ed i trasporti Tullio Ferrante, le eurodeputate Lucia Vuolo ed Isabella Adinolfi, Davide Pazzanese, coordinatore Forza Italia Giovani “Valle del Calore-Alburni”, il consigliere provinciale Giuseppe Ruberto e l’eurodeputato, nonché coordinatore di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello.

Confronto su criticità del territorio

In agenda la sanità, le infrastrutture e le politiche sociali e giovanili nel territorio cilentano, provinciale e regionale.

«E’ iniziato il lungo avvicinamento al 9 giugno 2024, giorno del voto delle Europee – sottolinea Martusciello – e poi la madre di tutte le battaglie elettorali, quella delle Regionali del 2025 con l’obiettivo dell’archiviazione totale della classe dirigente del centrosinistra che fino ad oggi ha governato. Le Provinciali? Così non hanno alcun valore. Credo in quelle in cui si venga eletti dal popolo».

«A Roccadaspide abbiamo fatto il punto della situazione ad un anno dall’insediamento del Governo di cui mi onor di far parte – aggiunge il sottosegretario Ferrante – Abbiamo sottolineato gli investimenti, per questo territorio, del PNRR. È chiaro ed effettivo l’impegno del Governo su ciò che attiene il potenziamento dei collegamenti con le aree interne. Il movimento giovanile di FI rappresenta la spina dorsale del partito. E sono fiero di esserne parte importante essendo il sottosegretario più giovane del Governo Meloni. Il centrodestra è maggioritario in Campania; confidiamo che FI possa ambire ad essere il primo partito della coalizione di centrodestra».

«È nato un gruppo di amministratori locali che condividono un percorso politico e vogliono essere una novità in positivo su un territorio consumato in negativo da una gestione medioevale», è la dichiarazione del coordinatore di Forza Italia “Valle del Calore-Alburni” Pino Palmieri