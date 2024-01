Si è svolta questa mattina a Salerno la presentazione alla stampa dell’ultimazione dei lavori di ammodernamento dell’impianto per il trattamento della frazione organica dei rifiuti. Presente anche il governatore della Campania, Vincenzo de Luca. Nell’occasione il presidente ha annunciato anche le iniziative della regione a difesa dei fondi per il Mezzogiorno. “Irresponsabile, vergognoso, intollerabile e offensivo per il Mezzogiorno“: così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha commentato “il taglio sui fondi alla cultura“, a margine di una iniziativa questa mattina a Salerno. Stiamo preparando una grande manifestazione di protesta contro il governo“.