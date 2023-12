Focus Promozione: bene Battipagliese ed Ebolitana

Al termine della tredicesima giornata del girone D di Promozione Ebolitana e Battipagliese ottengono due nette vittorie che consentono a entrambe le compagini di mantenere il trend positivo di risultati.

Grande vittoria della Battipagliese

La Battipagliese si impone con un netto 3 a 0 sull’Agerola allo stadio “Provenza” di Montecorvino Rovella. Gara subito in discesa per i padroni di casa che trovano la via della rete al minuto 15′ del primo tempo con Zoppino, sugli sviluppi di calcio d’angolo. La rete del raddoppio arriva con Buonocore, pronto a insaccare sottomisura. Nel finale di partita c’è gloria anche per Paciello il quale trova la marcatura del definitivo 3 a 0 con una botta dal limite dell’area. I Bianconeri si aggiudicano lo scontro diretto e mantengono il posto in zona playoff.

Si tratta del quarto clean sheet consecutivo per le “Zebrette” che riescono ancora una volta a tenere la porta inviolata.

Quarta vittoria di fila per l’Ebolitana

L’Ebolitana ottiene la quarta vittoria di fila contro il Sant’Egidio, grazie alle reti di Marrocco e Pascuzzo. Succede tutto nel primo tempo.

Al quarto minuto è lesto Marrocco a insaccare, ben servito da Santucci. Il raddoppio arriva con un’inzuccata precisa di Pascuzzo su calcio d’agolo.

In grande spolvero anche il portiere dell’Ebolitana Tesoniero, che riesce a neutralizzare un rigore di Pignataro. I Biancoazzuri si avvicinano alla vetta con l’Atletico San Gregorio, che pareggi 1 a 1 contro il Victoria Marra.

Dunque, classifica che si accorcia al termine della tredicesima giornata nel girone D, che inizia a entrare nel vivo.